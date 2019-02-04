Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 123. bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Atv ekranlarında fırtına estiren dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Ancak pazar günleri izleyicinin beğenisine sunulan yeni bölüm fragmanının bu hafta yayınlanmaması ile birlikte akıllara, 'Yeni bölüm yok mu?' sorularını getirdi. Peki, EDHO'nun yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman olacak? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?