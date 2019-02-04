Çukur 51. yeni bölümde Sultan ve Meliha yüzleşmesi!

Dizi konusu ve oyuncularıyla fenomen hale gelen Çukur'da yine dopdolu sahneler dikkat çekiyor. Çukur dizisinin 51. Yeni bölümünde Karakuzuların yeni planın ne olacağı merak ediliyor. Beklenen tüm soruların yanıtları bu akşam Çukur dizisinde olacak.



ÇUKUR 51. BÖLÜM FRAGMANI





ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Salih ve Cumali'nin karşı karşıya geldiği anlarda duyulan silah sesi gerilimi yükseltirken, karşılarında Yamaç'ı gören ikili şoke oluyor. İdris'in oğullarına tepkisinin çok sert olduğu, Karakuzuların yeniden harekete geçtiği, Selim'in Yamaç'ı vuran kişinin peşine düştüğü, Sultan ve Meliha yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda Yamaç'ın, Cumali ve Salih'e, "Size sizden iyi düşman mı olur?" diyerek yere yığıldığı anlar heyecanı yükseltiyor.

Sultan'ın, "Evimize dönüyoruz!" müjdesini verdiği tanıtımda Çukur sakinleri büyük bir mutlulukla Sultan'ı karşılıyor. Saldırıdan sonra ilk kez evine dönen Sultan'ın duygu dolu anlarının dikkat çektiği tanıtımda, harekete geçen Karakuzuların yeni planı merak uyandırıyor.