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  • Son Güncelleme: 04.02.2019 11:53

canlı yayınınnda cinayetinin detayları! İşte 'ın itirafı... 4 Şubat

canlı yayınında bugün, cinayetiyle ilgili yaşanan yeni gelişmeler izleyiciye aktarılacak. Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında izleyicisi karısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Seher Okusal'ın cinayetinin nasıl işlendiği hakkında bilgiler paylaşılacak. Baba Hayrettin okusal hangi üç kişiden şüpheleniyor? Müge Anlı canlı yayınına katılan , her şeyi inkar ederken savcılıkta itiraf etmek zorunda kaldı. ında yaşananları öğrenmek istiyorsanız, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

canlı yayınında ablası 'ı öldüren katil zanlısı hakkında neler anlatılacak? Mevlüt Okusal, Cuma günü yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında gizli tanığın ifadelerini ısrarla yalanlamıştı. Ancak Sevilay Aha'nın anlattıklarından sonra harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal'ı Mevlüt Okusal'ın öldürdüğünü itiraf etti ve Mevlüt Okusal da ifadesinde Seher Okusal'ı öldürdüğünü kabul etti. İşte ında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

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