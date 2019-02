Sevgililer Günü 2019 yılında hangi gün? En güzel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

Tüm dünyada her sene kutlanan 14 Şubat Sevgiler Günü için geri sayım başladı. Sevdiğinizi mutlu etmeniz için en güzel ve özel mesajları haberimizde derledik. İşte kısa, resimli ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları…Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.-Yaşamın akıp gittiği tek düze bir dünyada kısılıp kalmışken şimdi olağan üstü renklere sebep olan sensin. Ve ben seninle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.-Biliyorum ki yollar karanlıktan geçtiğinde yanımda sen varsın. Ellerin ellerime dokunduğu sürece varlığım tamamlanmış olacak. Sevgilim, canım sevgilim iyi ki benimlesin.-Sevmek sürekli senle olmak değil, sensizken bile seninle olmaktır. Sevgililer günün kutlu olsun Aşkım. Seni seviyorum!-Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.-Sen ve ben birer zerresi koca evrenin, savrulurken birbirimizi bulmuş gibiyiz. Ve tamamlanmak duygusuyla güneşli günlere gülümsüyoruz. Seni çok seviyorum.-Sen benim renklerim, atmosferim ve oksijenim, sebebimsin. Seninle geçen her mevsim benzersiz… Zaman akarken aşkımız kalbimde büyüyor. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım…"-Bazen sorarlar, "Hayatında biri vɑr mı" diye. Hayatımda biri yok. Birinde hayatım var. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.-Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun!-Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.-Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. aşk"a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.