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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Seher Okusal'ın cesedine ulaşıldı. Sevilay Aha'nın Müge Anlı canlı yayınına çıkıp teyzesinden duyduğu gerçekleri anlatmasıyla stüdyodaki herkes şok olmuştu. Sevilay Aha'nın teyzesi Sevilay'a, dayısının annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü söyledi. Bunu öğrenen Sevilay Aha Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kocaeli Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Mevlüt Okusal cinayeti itiraf etti. Kadavra köpek Melo ve ekiplerin araştırması sonucunda bugün aranılan bölgede Seher Okusal'ın siyah poşetin içine konulmuş kemik parçalarına ulaşıldı. İşte 4 Şubat Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan cinayet hakkında son dakika gelişmeleri...

04.02.2019 12:27 - Son Güncelleme: 04.02.2019 13:39
Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal cinayetinde sona gelindi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ve ekibi yine bir başarıya imza attı. 8 yıldır anne hasreti çeken Sevilay Aha annesinin başına gelenleri öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.

MÜGE ANLI'DAKİ SEHER OKUSAL'IN KEMİKLERİNE ULAŞILDI - TIKLA

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat

SEHER OKUSAL'A NE OLDU?

Bursa'da yaşayan Seviley Aha, annesi Seher Okusal'ın yanından 2007 yılında ayrıldıktan sonra Seher Hanım Kocaeli Gebze'ye taşındı. Annesini en son 2007 yılında gören Sevilay Aha, en son 2011 yılında sesini duyduğunu ve birdaha haber alamadığını anlattı.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat

MÜGE ANLI CANLI YAYININDAKİ SEHER OKUSAL CİNAYETİ 3 GÜNDE ÇÖZÜLDÜ

Sevilay Aha, dayısı Mevlüt Okusal'ın annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü teyzesinden duyduğunu anlattı. Sevilay Aha'nın canlı yayında anlattıklarından sonra peş peşe gelen telefon bağlantılarında söylenenleri itiraf kabul eden Gebze Cumhuriyet Bşsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve Seher Okusal cinayeti 3 günde çözüldü.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat

Cuma günü Müge Anlı canlı yayınına çıkan katil zanlısı Mevlüt Okusal, hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını savunmuştu.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat

Ancak harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt Okusal, babası Hayrettin kusal ve Mikail N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt Okusal eski eşi Melek G. ise Seher Okusal'ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O.'nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt Okusal, Hayrettin Okusal ve Mikail N'yi gözaltına aldı.

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