Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat

Ancak harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt Okusal, babası Hayrettin kusal ve Mikail N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt Okusal eski eşi Melek G. ise Seher Okusal'ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O.'nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt Okusal, Hayrettin Okusal ve Mikail N'yi gözaltına aldı.