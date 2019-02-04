Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat
Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Seher Okusal'ın cesedine ulaşıldı. Sevilay Aha'nın Müge Anlı canlı yayınına çıkıp teyzesinden duyduğu gerçekleri anlatmasıyla stüdyodaki herkes şok olmuştu. Sevilay Aha'nın teyzesi Sevilay'a, dayısının annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü söyledi. Bunu öğrenen Sevilay Aha Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kocaeli Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Mevlüt Okusal cinayeti itiraf etti. Kadavra köpek Melo ve ekiplerin araştırması sonucunda bugün aranılan bölgede Seher Okusal'ın siyah poşetin içine konulmuş kemik parçalarına ulaşıldı. İşte 4 Şubat Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan cinayet hakkında son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal cinayetinde sona gelindi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ve ekibi yine bir başarıya imza attı. 8 yıldır anne hasreti çeken Sevilay Aha annesinin başına gelenleri öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDAKİ SEHER OKUSAL CİNAYETİ 3 GÜNDE ÇÖZÜLDÜ
Sevilay Aha, dayısı Mevlüt Okusal'ın annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü teyzesinden duyduğunu anlattı. Sevilay Aha'nın canlı yayında anlattıklarından sonra peş peşe gelen telefon bağlantılarında söylenenleri itiraf kabul eden Gebze Cumhuriyet Bşsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve Seher Okusal cinayeti 3 günde çözüldü.
Ancak harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt Okusal, babası Hayrettin kusal ve Mikail N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt Okusal eski eşi Melek G. ise Seher Okusal'ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O.'nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt Okusal, Hayrettin Okusal ve Mikail N'yi gözaltına aldı.