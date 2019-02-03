Neye diyet neye kısmet

Herkes, zayıf ve fit bir vücudun hayalini kuruyor. Zayıflamak uğruna yapılan yanlış diyetler ise başarısızlıkla sonuçlanıyor. Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, kilo vermek isteyenlerin yaptıkları büyük hatalara dikkat çekiyor. Şu önerilerde bulunuyor:
ŞOK DİYETLER MASUM DEĞİL: Kilo vermek için aç kalmayı bile göze alanlar, sağlığıyla oynuyor. Aç kalıp kilo verenler, hem enerjilerini kaybediyor hem de metabolizmalarını yavaşlatıyor.
EKMEK DE YİYİN: Kilo yaptığı için diyet yapanların tüketmediği karbonhidratlar, aslında vücuda güç veriyor. Aksi halde vücutta protein eksikliği görülüyor.
ARA ÖĞÜNLERI ATLAMAYIN: Diyet sırasında kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu öğünün kesinlikle atlanmaması gerekiyor.
SU İÇİN: Su tüketimi, ödemin atılması sağlar. Yağ yakımını hızlandırır. Böbrek taşından korur.
ŞOK DİYETLER MASUM DEĞİL: Kilo vermek için aç kalmayı bile göze alanlar, sağlığıyla oynuyor. Aç kalıp kilo verenler, hem enerjilerini kaybediyor hem de metabolizmalarını yavaşlatıyor.
EKMEK DE YİYİN: Kilo yaptığı için diyet yapanların tüketmediği karbonhidratlar, aslında vücuda güç veriyor. Aksi halde vücutta protein eksikliği görülüyor.
ARA ÖĞÜNLERI ATLAMAYIN: Diyet sırasında kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu öğünün kesinlikle atlanmaması gerekiyor.
SU İÇİN: Su tüketimi, ödemin atılması sağlar. Yağ yakımını hızlandırır. Böbrek taşından korur.
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