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  • 01.02.2019 16:10

Tatlıları yola dökülen çocukları böyle teselli ettiler

'da tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Tatlılar yere dökülürken, bu sırada çocukların yanına gelen iki kişi, onlara para verip, saçlarını okşayarak teselli etti.


Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Yan yatıp, camı kırılan tezgahtaki tatlılar yola döküldü.

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