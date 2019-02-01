Tatlıları yola dökülen çocukları böyle teselli ettiler

Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Yan yatıp, camı kırılan tezgahtaki tatlılar yola döküldü.
Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Yan yatıp, camı kırılan tezgahtaki tatlılar yola döküldü.
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