Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Nasılsınız eleqseverler? Bugün size çok ünlü bir bilim adamını soruyoruz. Optikle ilgili çalışmalar yaparken etkisinin ne olacağını merak ettiği için gözüne iğne batıran ünlü fizikçinin adını kimler biliyor?" denildi. İşte 1 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

Soru: Optikle ilgili çalışmalar yaparken bilerek gözüne iğne batıran ünlü fizikçi kimdir?

Cevap: ISAAC NEWTON

ISAAC NEWTON KİMDİR?

1687'de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalar ile yönetildiklerini kendi kütle çekim kanunu ile Kepler'in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir. Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yapması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur.