İlk cemre ne zaman düşecek? 2019 havaya cemre ne zaman düşer? Cemre tarihleri
Türkiye genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Şubat ayına girilmesi ile birlikte vatandaşlar cemrenin düşeceği tarihleri araştırmaya başladı. İlk cemre düşme olayı Şubat ayında gerçekleşiyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2019 cemre tarihleri...
01.02.2019 12:44 - Son Güncelleme: 01.02.2019 12:50
İlk cemre ne zaman düşer? Yurt genelinde etkili olan yağmur ve soğuk havaların ardından vatandaşlar sıcak havalara hasret kaldı. Şubat ayı ile birlikte cemre düşme olayları başlayacak. 2019 Şubat ayına girilmesi ile birlikte cemre tarihleri de merak edilmeye başlandı. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? Havaya cemre ne zaman düşecek? İşte 2019 cemre tarihleri...
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