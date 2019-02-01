Hadi ipucu sorusu, yarışmanın resmi instagram hesabından paylaşıldı. 20 bin TL ödülü ile 20.30'da başlayacak Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Bugünkü ipucumuz genellikle soğuk algınlığı sonucu solunum yollarımızda ortaya çıkan bir rahatsızlıkla ilgili. Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?" denildi. İşte 1 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (1 ŞUBAT 2019)

Soru: Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?

Cevap: ÖKSÜRÜK

Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye öksürük denir. Öksürük, havanın akciğerlerden spazmodik (spazmı andıran) bir şekilde çıkmasıdır. Üst solunum yollarının irritasyonu (tahriş) veya enflamasyonu sonucu olabileceği gibi, alt solunum yolları ile ilgili de olabilir (derin öksürük).

Kronik öksürüğe en çok neden olan üç etmen reflü, astım ve post-nazal akıntıdır.