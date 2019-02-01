Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.02.2019 17:52

ipucu sorusu: Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir? 1 Şubat 2019

Solunum yollarında ortaya çıkan bir hastalık, ipucu sorusunda yer aldı. Hadi bugün 20.30'da 20 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?" denildi. İşte 1 Şubat sorusu...

Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?

Hadi ipucu sorusu, yarışmanın resmi instagram hesabından paylaşıldı. 20 bin TL ödülü ile 20.30'da başlayacak Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Bugünkü ipucumuz genellikle soğuk algınlığı sonucu solunum yollarımızda ortaya çıkan bir rahatsızlıkla ilgili. Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?" denildi. İşte 1 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (1 ŞUBAT 2019)

Soru: Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?

Cevap: ÖKSÜRÜK

Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye öksürük denir. Öksürük, havanın akciğerlerden spazmodik (spazmı andıran) bir şekilde çıkmasıdır. Üst solunum yollarının irritasyonu (tahriş) veya enflamasyonu sonucu olabileceği gibi, alt solunum yolları ile ilgili de olabilir (derin öksürük).

Kronik öksürüğe en çok neden olan üç etmen reflü, astım ve post-nazal akıntıdır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHadi ipucu sorusu: Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir? 1 Şubat 2019
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar