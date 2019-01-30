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Bebek skandalı

2 ailenin bebekleri, konuldukları kuvözde karıştı. Annelerin 1 hafta boyunca yanlış bebeğe baktıkları, ‘bileklikteki’ isimden ortaya çıktı.

Bebek skandalı
Sakarya Adapazarı'nda hamile T.G, bir erkek bebeği dünyaya getirdi. 3.5 kilogram dünyaya gelen Hamza adlı bebek, vücudunda oluşan morarmalar nedeniyle kuvöze konuldu. Aynı gün doğum yapan Özbek bir annenin bebeği de kuvöze bırakıldı. 2 bebek yapılan testler sırasında karıştı. Kollarına yanlış isim bilekliği takılan bebekler, yanlış ailelere verildi.

GÖZLERİNE İNANAMADI
Karışıklık ise 1 hafta sonra Adapazarlı annenin bileklikteki ismi fark etmesi üzerine ortaya çıktı. T.G, bileklikte yabancı bir isim yazdığını görünce şaşkına döndü. Aile, hastaneden şikayetçi oldu. Adapazarlı aile, 'a gitti. Özbek çifte bebeğini verip, kendi bebeğini aldı.

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