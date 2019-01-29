Zincirleme dehşet

Sis nedeniyle 33 araç birbirine girdi. Zincirleme kazalar dün Konya'da meydana geldi. Necmi Satılmış'ın (59) kullandığı pancar yüklü TIR, görüş mesafesinin 0 metreye kadar düştüğü yolda aynı yönde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Arkadan gelen araçların da kazaya karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birçok noktada yaşanan zincirleme trafik kazasında, TIR, kamyon, kamyonet ve otomobillerin de aralarında olduğu 33 araç çarpıştı. Sürücü Satılmış, hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Necmi Satılmış
Necmi Satılmış
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