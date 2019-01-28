Toyota Corolla tarihe geçecek! Yeni Toyota Corolla Sedan Türkiye'den ihraç edilecek
Yeni Toyota Corolla Sedan Türkiye tarihine geçecek...Türkiye'de üretilen ilk hibrit sedan Corolla banttan indi. Yeni Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek. İşte yeni Toyota Corolla Sedan ile ilgili detaylar...
Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO'su Dr. van Zyl'in "Bugün, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasını hayata geçiriyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 1994 yılında ilk Türk yapımı 7'nci nesil Corolla ile üretime başladı. Bugün burada, 12'nci nesil yeni Corolla Sedan ile bu fabrikada bir yeni bir modelin daha lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz....
Varank, ''Tüm dünyayla aynı zamanda seri üretime giren Toyota Corolla Sedan Hibrit modeli Sakarya'da banttan çıktı. İlk defa bu sınıfta hibrit bir araç ülkemizde üretiliyor, araç başına yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu model 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek.'' ifadelerini kullandı.