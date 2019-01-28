Toyota Corolla tarihe geçecek! Yeni Toyota Corolla Sedan Türkiye'den ihraç edilecek

Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO'su Dr. van Zyl'in "Bugün, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasını hayata geçiriyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 1994 yılında ilk Türk yapımı 7'nci nesil Corolla ile üretime başladı. Bugün burada, 12'nci nesil yeni Corolla Sedan ile bu fabrikada bir yeni bir modelin daha lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz....