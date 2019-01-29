SMA hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Spinal muskuler atrofi (SMA)özetle kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrip olmasıdır. Bu zedenlenme sonucunda kaslarda zayıflık ve erime başlar. Hareket edememe söz konusudur. SMA hastalığının 3 çeşidi vardır.



Tip 1: Bebeklikte başlar. Çok ağır etkileri vardır, hatta bebeğin nefes kasları hareket etmez ve ölümlere yol açabilir.

Tip 2: 1,5 yaşına kadar ortaya çıkabilir çeşididir. Bebek emeklese de yürüyemez.

Tip 3: Yürümeye başlayan çocuklar da ya da gençlik döneminde rastlanabilir.





SMA belirtileri nelerdir?



-Kuvvetsizlik

-Yemek yeme/yutkunma/çiğneme zorluğu

-Solunum sıkıntıları

-Yürüyememe



Doğru teşhis ancak doktor muayenesiyle belli olur. Genellikle genetik olan SMA hastalığı, çeşidine göre farklı şekillerde tedavi edilmektedir.



Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan'ın açıklaması:



SMA hastalarına ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik. Karar alındı, yakında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu tip ilaçların ülkemizde yapılması asıl önceliğimizdir. İlaç sanayiini milli güvenliğimizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geri ödeme kararının SMA hastalarına ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.