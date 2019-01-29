Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi bugün 20.30'da yapılacak ve ödül 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Alternatif Salı'' listesindeki 10. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 29 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 OCAK 2019)

Soru: Fizy Alternatif Salı listesindeki 10. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

Cevap: VEGA