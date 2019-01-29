Eleq bugün 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Eleq'in dün yapılması beklenen yarışması teknik sebeplerden dolayı iptal edildi. Yarışmacılar bugünkü ipucu sorusunun hangisi olduğunu araştırırken, Eleq'in instagram hesabından yapılan paylaşımda, akşamki ipucu sorusunun dünden olduğu açıklandı. Öte yandan bugünkü ödül 20 bin TL olacak. Peki, Pawel Pawlikowski'nin 2018 Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldığı film hangisidir? İşte 29 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (29 OCAK 2019)

Soru: Pawel Pawlikowski'nin 2018 Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldığı film hangisidir?

Cevap: COLD WAR - SOĞUK SAVAŞ

Soğuk Savaş, Paweł Pawlikowski'nin yönettiği 2018 çıkışlı Polonya yapımı drama filmidir. İlk gösterimini 2018 Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştiren filmin başrollerinde Joanna Kulig ve Jeanne Balibar yer almaktadır.

Film, 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Polonya'nın aday adayı olarak gösterildi ve dokuz filmden oluşan kısa listeye girdikten sonra yapılan oylamada Akademi Ödüllerine aday oldu.