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Gaspmatik!

’da Gülhan G., bankadan 100 bin lira çekti. Ekmek bıçaklı saldırgan, parayı gasp etmek istedi, yakayı ele verdi...

Gaspmatik!
Bankadan 100 bin lira çeken genç kadını gasp etmek isteyen şüpheli yakalandı. Olay dün 'da yaşandı. Bankaya müşteri kılığında çeken Şehmuz A., beklemeye başladı. Bu sırada Gülhan G.'nin yüklü miktarda para çektiğini gören şüpheli, genç kadının dışarı çıkmasını bekledi. Gülhan G.'yi takip edip ekmek bıçağını boğazına dayadı. Kadın çığlık attı. Sivil güven timi polisleri, gaspçıyı suçüstü yakaladı. Şehmuz A., gözaltına alındı.




Şoka giren kadın uzun süre kendine gelemedi.

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