Buzdolabı haczedilemez

Maalesef borcumu ödeyemedim ve evime haciz geldi. Ev haczi kalktı diye biliyordum. İtiraz ettim ve yine geleceklerini söyleyip gittiler.

Bu yasal mı?

KURAL olarak borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Asıl olan borcun ödenmesi, bir diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşmasıdır.

Fakat İcra İflas Kanunu'nun, 6352 Sayılı Kanun'un 16. maddesi ile değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrası;

"Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez" şeklindedir. Düzenlemeye göre, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Yani, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için "lüzumlu" olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı ve bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz.

Sorunuza dönecek olursak, bu madde ile yasaklanan eve hacze gelinmesi değil, borçlu ve aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczedilmesidir. Ev haczine gelerek, para kıymetli evrak, altın, gümüş, antika eşya değerli taş süs eşyası veya borçlu ve aile bireylerinin yaşamı için lüzumlu olmayan lüks statüsündeki eşyalar haczedilebilecektir.

Burada önemli olan bir başka nokta da; haczin amacının, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlamak olmamalıdır.

Aksi halin varlığı başta İİK'nun genel mantığına ve 85/son maddesi hükmüne açıkça aykırılık teşkil edeceği gibi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine de ters düşer..



İZİNSİZ KİRALAMA YAPAMAZ

Dükkanımda kiracı olan şirket, dükkanı alt kiralama ile başka bir şirkete kiralamış.

Bu kiracıyı işyerimden nasıl çıkarabilirim?

BU konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2.

Maddesi rehberlik edecektir. Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemiş olsa bile kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir.

Ayrıca kiracının bu işyerinden tamamen ayrılmış, işyerini yeni kiracıya bırakmışsa bu durumda da bu durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereği kaymakamlığa şikayet ederek fuzuli şagil yani haksız işgalci olduğu gerekçesi ile kolluk marifeti ile tahliye etmesini sağlayabilirsiniz..



VELAYETİNİ ALABİLİRSİNİZ

Eşimden ayrıldım. Çocuğumuz var. Birkaç aydır da çocuğumu göstermiyor. Yasal olarak hakkımı kullanamıyorum. Polisle gittiğim halde bir çözüm olmadı.

Dava açsam kazanır mıyım?

EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir.

Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.



SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL