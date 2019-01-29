25 gün önce yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yoğun bakıma giren 4 çocuk babası adamdan acı haber geldi. Bursa'da 63 yaşındaki Salih Akyüz, yaya geçidinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşam mücadelesini kaybeden talihsiz adam toprağa verildi. Oğlu Cengiz Akyüz, "Burada doğru düzgün hiçbir önlem alınmamış. Sadece yaya geçidinin yanında bir levha var. Ama öncesinde hızın düşürülmesi gerektiğini gösteren hiçbir uyarıcı levha yok Babama çarpan dikkatsiz sürücü, kazadan sonra vefat gerçekleşmediği için denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Biz hem hatalı olan bu sürücüden hem de gerekli olan önlemi almamış kurumlardan şikayetçi olacağız. Ben buraya bir üst geçidin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yol yayaların çok yoğun bir şekilde kullandığı bir geçit. Buraya üst geçit şart" diye konuştu.







Cengiz Akyüz, yaya geçidinde birçok kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.







Salih Akyüz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.