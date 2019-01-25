Hadi yarışması bugün 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalığın yaratmak için çalışıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Peki hadiciler dünyada yılda kaç adet plastik poşet kullanılıyor biliyor muyuz?" denildi. İşte 25 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (25 OCAK 2019)

Soru: Yılda kaç adet plastik poşet kullanılıyor?

Cevap: 5 TRİLYON