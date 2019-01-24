Olay Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi'nde gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Bağ Yolu Sokak'ta oturan vatandaşlar yerdeki doğalgaz kutusundan koku ve duman çıktığını görünce önce kapı komşularını uyandırdı. Uykularından uyanan mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri bölgedeki doğalgaz akışını kapattı. Bu sırada itfaiye ekipleri de sokak girişlerine hatalı park edilen bir araç yüzünden olay yerine giremedi.