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  • 24.01.2019 07:40

'den son dakika sağanak uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 24 Ocak 2019

na ilişkin yeni tahminler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanırken, yurdun birçok bölümü için son dakika uyarılarında bulunuldu. Yapılan son değerlendirmeye göre Marmara ve Ege başta olmak üzere, İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmı için de sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ocak 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Malatya ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli çevreleri, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun (Van ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya merkez ve ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri, Aydın'ın Didim, Söke ve Kuşadası ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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