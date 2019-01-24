KOÇ:

Sizden beklenmeyen bir performans ile sinirlerinizi kontrol altında tutmayı başardınız. İnce detaylar gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Fakat, bu biraz da size bağlı. Burcunuzda ilerleyen Yönetici gezegeniniz Mars, maddi atılımlarınızı gerçekleştirmek için gerekli donelere sahip olduğunuzu gösteriyor. Temkinli davranarak, kendinizi korumak adına başlattığınız şekillenmelerde iyi bir yol çiziyorsunuz. Duygusallığın üstünde, her şeyi yanlış anlamaya meyilli olabilirsin. İster istemez bu duygusal halin iş ortamına da yansıyacak.