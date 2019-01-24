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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 09:06

yorumları – 24 Ocak 2019 Perşembe

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 24 Ocak Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Sizden beklenmeyen bir performans ile sinirlerinizi kontrol altında tutmayı başardınız. İnce detaylar gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Fakat, bu biraz da size bağlı. Burcunuzda ilerleyen Yönetici gezegeniniz Mars, maddi atılımlarınızı gerçekleştirmek için gerekli donelere sahip olduğunuzu gösteriyor. Temkinli davranarak, kendinizi korumak adına başlattığınız şekillenmelerde iyi bir yol çiziyorsunuz. Duygusallığın üstünde, her şeyi yanlış anlamaya meyilli olabilirsin. İster istemez bu duygusal halin iş ortamına da yansıyacak.

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