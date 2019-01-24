İhmal serbest

Samsun'da anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki Rüzgar D. önceki gün okul servisinde unutuldu. Kabus 5 saat sürdü. Servis şoförü Serbülent A. (56) ve hostes Melek K. (49), akşam çocuğu annesi Gülnur D.'ye (37) teslim ettiklerinde kendisinden özür dileyip çocuğunu serviste kilitli unuttuklarını, altını ıslatıp üşüdüğünü söyledi. Aile ise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Serbülent A. ve Melek K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İkisi de serbest bırakıldı. İzmir'de ise 3 yaşındaki Alperen 2 yıl önce unutulduğu serviste yaşamını yitirmişti.
- Yaşam
- 24.01.2019
- Gazete
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