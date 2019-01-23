



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yeni Cuma Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.E. (40) isimli şahıs, alacak verecek meselesi sebebi ile Birol Kırşan (50) ile parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan S.E. Birol Kırşan'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Birol K. yaralanarak yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.