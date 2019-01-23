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  • 23.01.2019 18:24

Son dakika: İzmit'te dehşet! 50 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti...

’nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebi ile parkta tartıştığı kişinin silahla vurduğu 50 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Parkta dehşet!



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yeni Cuma Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.E. (40) isimli şahıs, alacak verecek meselesi sebebi ile Birol Kırşan (50) ile parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan S.E. Birol Kırşan'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Birol K. yaralanarak yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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