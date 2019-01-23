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  • 23.01.2019 18:35

'de kan donduran olay! Plastik bidonun içinden bebek cesedi çıktı...

’nin Sarayköy ilçesinde plastik bidon içinde araziye atılmış bebek cesedi bulundu. Göbeğindeki klipsten hastanede doğduğu belirlenen ve en az 3 ay önce öldüğü sanılan bebeğin cinsiyeti henüz belirlenemedi. Bebeğin ölüm nedeni ise otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, bebeğin annesi ile cesedini araziye atanları belirlemek için çalışma başlattı.

Kan donduran olay... Plastik bidonun içinden çıktı



Bugün saat 11.00 sıralarında Yakayurt Mahallesi yakınındaki arıtma tesisi yanında bulunan tarla kenarında sürü otlatan çobanlar, bir plastik bidon içinde bebek cesedi olduğunu farketti. Durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Sarayköy İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi de bebeğin cesedinin bulunduğu yerde delil araması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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