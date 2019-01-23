Hadi ipucu sorusu ile birlikte akşam 20.30'da yapılacak yarışmanın detayları da belli oldu. 100 kişi kalana kadar yapılacak yarışma için yapılan açıklamada, "İstanbul, tarihin ileri medeniyetlerine ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Dolayısıyla İstanbul'da yürütülen herhangi bir yer altı çalışması, beraberinde Neolitik, Helenistik, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine ait arkeolojik kalıntılar gibi heyecan verici yeni keşifleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu akşamki ipucumuz da İstanbul'un tarihini seven hadiciler için geliyor. 2004 yılında Yenikapı'da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir?" denildi. İşte 23 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 OCAK 2019)

Soru: 2004'de Yenikapı'da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir?

Cevap: THEODOSİUS LİMANI