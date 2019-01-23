Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Selamlar eleq tutkunları. Biraz resim bilginizi zorlayalım mı? Sanat camiasında "Komet" olarak bilinen, düşsel mekânlardaki figürleriyle ünlü ressamımız kimdir bilen var mı?" denildi. İşte 23 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (23 OCAK 2019)

Soru: Komet kimdir?

Cevap: GÜRKAN COŞKUN