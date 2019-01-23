Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.01.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 16:54

23 Ocak ipucu: kimdir? 'in gerçek ismi nedir?

ipucu sorusu yayınlandı. Eleq'in bugün yapılacak yarışması için yayınlanan ipucu sorusu sanattan geliyor. Peki, olarak bilinen ünlü ressam kimdir? 'in gerçek ismi nedir? İşte 23 Ocak sorusu ve yanıtı...

Komet kimdir?

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Selamlar eleq tutkunları. Biraz resim bilginizi zorlayalım mı? Sanat camiasında "Komet" olarak bilinen, düşsel mekânlardaki figürleriyle ünlü ressamımız kimdir bilen var mı?" denildi. İşte 23 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (23 OCAK 2019)

Soru: Komet kimdir?

Cevap: GÜRKAN COŞKUN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri23 Ocak Eleq ipucu: Komet kimdir? Ressam Komet'in gerçek ismi nedir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar