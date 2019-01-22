Kuru fasulye mucizesi

Uzmanlar, meme kanserinden korunmada tüketilen besinlerin önemine değiniyor. Şu besinlerin kanserden koruduğunu belirtiyor:
Ceviz: Östrojen seviyelerini düzenler. Meme kanseri hücrelerinin büyümesini engeller. Her gün 2-3 tam ceviz tüketmek gerekir.
Domates: Pişmiş tüketildiğinde kanser riskini azaltır.
Balık: Haftada 2 gün yendiğinde kanserden korur.
Kuru fasulye: Haftada 2 gün yemek, kanser riskini azaltır.
Ceviz: Östrojen seviyelerini düzenler. Meme kanseri hücrelerinin büyümesini engeller. Her gün 2-3 tam ceviz tüketmek gerekir.
Domates: Pişmiş tüketildiğinde kanser riskini azaltır.
Balık: Haftada 2 gün yendiğinde kanserden korur.
Kuru fasulye: Haftada 2 gün yemek, kanser riskini azaltır.
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