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Kuru fasulye mucizesi
Uzmanlar, meme inden korunmada tüketilen besinlerin önemine değiniyor. Şu besinlerin kanserden koruduğunu belirtiyor:
Ceviz: Östrojen seviyelerini düzenler. Meme kanseri hücrelerinin büyümesini engeller. Her gün 2-3 tam ceviz tüketmek gerekir.
Domates: Pişmiş tüketildiğinde kanser riskini azaltır.
Balık: Haftada 2 gün yendiğinde kanserden korur.
: Haftada 2 gün yemek, kanser riskini azaltır.

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