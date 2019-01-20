Diyabeti 12’den vurun!

Kivi: Kan şekerini dengeler.
Armut: Diyabeti bitirir.
Elma: Kan şekerini dengeler.
Ispanak: Diyabet riskini azaltır.
Bitter çikolata: Tatlı krizlerini azaltır.
Balık: Kan şekerini dengeler.
Domates: Diyabeti engeller.
Tarçın: Şekeri dengeler.
Sarımsak: Diyabeti önler.
Zerdeçal: Şekeri düşürür.
Zeytinyağı: Kan şekerini dengeler.
Yaban mersini: Şekerin yükselmesini engeller.
Armut: Diyabeti bitirir.
Elma: Kan şekerini dengeler.
Ispanak: Diyabet riskini azaltır.
Bitter çikolata: Tatlı krizlerini azaltır.
Balık: Kan şekerini dengeler.
Domates: Diyabeti engeller.
Tarçın: Şekeri dengeler.
Sarımsak: Diyabeti önler.
Zerdeçal: Şekeri düşürür.
Zeytinyağı: Kan şekerini dengeler.
Yaban mersini: Şekerin yükselmesini engeller.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.