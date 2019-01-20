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i 12’den vurun!

Diyabeti 12’den vurun!
Kivi: Kan şekerini dengeler.
Armut: i bitirir.
Elma: Kan şekerini dengeler.
Ispanak: Diyabet riskini azaltır.
Bitter çikolata: Tatlı krizlerini azaltır.
Balık: şekerini dengeler.
Domates: Diyabeti engeller.
Tarçın: Şekeri dengeler.
Sarımsak: Diyabeti önler.
Zerdeçal: Şekeri düşürür.
Zeytinyağı: Kan şekerini dengeler.
Yaban mersini: Şekerin yükselmesini engeller.

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