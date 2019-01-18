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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 09:46

sonuçları sorgulama! Büyük ikramiye 9 milyon TL! 17 Ocak

sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle açıklandı. Büyük ikramiye tutarı 9 milyon 899 bin 663 lira olarak belirlenen Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Böylelikle 6. devir gerçekleşmiş oldu. İşte 17 Ocak ikramiye bilgileri...

Süper Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto oyununun 587. hafta çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Geçtiğimiz haftadan 7 milyon 993 bin devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 9 milyon 899 bin 663 lira olarak açıklandı. Yapılan çekilişin sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 6. devir gerçekleşmiş oldu. İşte 17 Ocak Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (17 OCAK 2919)

17 Ocak Süper Loto sonucu: 01 - 02 - 38 - 40 - 42 - 52

Süper Loto'nun 587'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 899 bin 663 lira 12 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 10 bin 779 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 777 kişi 229 lira 15'er kuruş, 3 bilen 63 bin 396 kişi 17 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 329 bin 159 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 682 bin 72 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 941 bin 74 lira 55 kuruş kamuya aktarıldı.

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