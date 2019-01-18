KOÇ:

Karşınızdaki kişilerden beklentiniz bir hayli fazla. İnsanları olduğu gibi kabullenmelisiniz. Mars burcunuzda ilerliyor.. Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Bugün, kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir. Nelerin üstesinden geldiğini gördükçe kendine olan güvenin artacaktır. Motive olduğunda kimseye kulak asmıyorsun.