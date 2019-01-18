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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 09:42

yorumları – 18 Ocak 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 18 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Karşınızdaki kişilerden beklentiniz bir hayli fazla. İnsanları olduğu gibi kabullenmelisiniz. Mars burcunuzda ilerliyor.. Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Bugün, kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir. Nelerin üstesinden geldiğini gördükçe kendine olan güvenin artacaktır. Motive olduğunda kimseye kulak asmıyorsun.

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