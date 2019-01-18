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  • 18.01.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 09:21

2019! Resimli ve ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

... İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma günü, Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu mübarek günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve nı sizler için derledik. İşte 2019'a özel en güzel ve anlamlı ...

Cuma mesajları burada! Cuma günü tebrikleri için en yeni mesajları sizler için derledik. Cuma namazı öncesi birbirlerinin cumasını kutlamak isteyenler, genellikle resimli ya da sms yoluyla atılabilecek kısa mesajları tercih ediyorlar. İşte 18 Ocak en güzel ve resimli cuma mesajları...

EN YENİ CUMA MESAJLARI 2019

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

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