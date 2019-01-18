Soğuk algınlığına tavuk çorbası

Soğuk havalar yurdun dört bir yanını sardı. Soğuk algınlığı ve grip olan hasta sayısı arttı. 'Hastalıklara karşı nasıl önlem alabiliriz?' soruları tekrar gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, "Tavuk suyu insan vücudundaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli olan aminoasit açısından çok zengin bir kaynaktır. Soğuk kış günlerinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklara karşı vücudu korur" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 18.01.2019
- Gazete
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