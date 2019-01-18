İstanbul cuma saati, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Cuma namazı, her cuma günü öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan farz namazdır. Bu özel günde Müslümanlar, temiz kıyafetlerini giyer, güzel kokular sürünür ve Cuma namazı öncesi okunan hutbeyi dinlemek için camiye koşarlar. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 18 Ocak İstanbul cuma vakti...
İSTANBUL CUMA SAATİ (18 OCAK 2019)
İstanbul cuma saati: 13.19
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