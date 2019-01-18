Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.01.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 16:02

18 Ocak ipucu: 2006'ya kadar adı ’ne verilen Rus kaleci kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. 18 Ocak'a özel yapılan yarışmada ipucu sorusu spordan geliyor. Futbolu yakından takip edenlerin hemen takmin edebileceği ipucu sorusu ile ilgili detayları derledik. Peki, 2006'ya kadar adı ’ne verilen Rus kaleci kimdir? İşte 18 Ocak sorusu...

2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü’ne verilen Rus kaleci kimdir?

Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.00'de takipçileriyle buluşacak Eleq'in yaptığı açıklamada, "Futbol tutkunlarını sevindirecek bir soru ile karşınızdayız. Biraz eskilere gidelim, 1963'e mesela.. O yıl, Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçilen, 2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü'ne verilen Rus kaleci kimdir bilen var mı?" denildi. İşte 18 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (18 OCAK 2019)

Soru: 2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü'ne verilen Rus kaleci kimdir?

Cevap: LEV YAŞİN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri18 Ocak Eleq ipucu: 2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü’ne verilen Rus kaleci kimdir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar