Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.00'de takipçileriyle buluşacak Eleq'in yaptığı açıklamada, "Futbol tutkunlarını sevindirecek bir soru ile karşınızdayız. Biraz eskilere gidelim, 1963'e mesela.. O yıl, Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçilen, 2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü'ne verilen Rus kaleci kimdir bilen var mı?" denildi. İşte 18 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (18 OCAK 2019)

Soru: 2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü'ne verilen Rus kaleci kimdir?

Cevap: LEV YAŞİN