Osmaniye cuma namazı saati... Osmaniye'de cuma namazı için camiler hazırlandı. Öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazı öncesi cuma saati, en çok aranılanlar arasında. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitleri sayfasında, Osmaniye cuma vakti görülebiliyor. Peki, Osmaniye'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 18 Ocak Osmaniye Cuma namazı vakti...

OSMANİYE CUMA VAKTİ (18 OCAK 2019)

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmaniye'de cuma namazı 12.50'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR?

Öncelikle, Cuma namazının dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu kılınan sünnet namazı, öğlen namazının ilk sünneti gibi kılınır. Bu namazı cemaatte yer alan her Müslüman bireysel olarak kılar ve sessizce Müezzin Efendinin seslenişi beklenir. Sonra, cami içerisinde Müezzin tarafından sadece cami cemaatının duyabileceği kadar bir sesle ikinci ezan okunur ve akabinde imam hutbeye çıkarak Hutbesini okunur. Hutbe okunduktan sonra, müezzin tarafında kamet getirilir ve cemaat İmama tabi olur ve Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

Daha sonra ise bütün cemaat Cuma namazının iki rekatlık farzını imam ile beraber kılarlar. Sonra, dört rekattan oluşan Cuma namazının 4 rekatlık son sünneti kılınır. Bu son sünnetinde kılınış şekli ve usulü ilk sünnet gibidir.

Bundan sonra, 'Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya' diye niyet ederek, aynen öğle namazının farzının kılınışı gibi zuhr-i ahir dediğimiz namaz kılınır.Bu önemli namaza niyeti şöyle yapmak daha uygun olacaktır; Niyet ettim 4 rekat zuhr-i ahir kılmaya

Daha sonra ise, iki rekat sünnet namazı kılınır. Bu namaza niyet ettim öğlen namazının 2 rekat son sünnetini kılmaya denir ve öğlen namazının son iki sünnetin kılınır.

Son olarak ta Müezzinin yönlendirmesi ile Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunur, yani tespihat yapılır, dua edilir ve cemaat dağılır.