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kalpten anlar!

Avokado kalpten anlar!
Kalp-damar hastalığı, kolesterol ve tansiyon dünyada her yıl 18 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Kalp ve Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, günde bir avokado yemenin kalbi koruduğunu söylüyor. Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren , kolesterol seviyesini destekliyor. Damar tıkanıklığını engelliyor. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatıyor.

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