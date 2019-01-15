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  • 16.01.2019 07:36
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 07:36

'da polisten kaçan şüpheli saklanmaya çalışırken duvarla kamyonet arasına sıkıştı

'nın Merkez Yüreğir ilçesinde kömür çaldığı iddiası ile polis tarafından kovalanan şüpheli, saklanmaya çalışırken park halindeki bir kamyonetle bahçe duvarı arasına sıkıştı. şüphelisi, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarılmasının ardından gözaltına alındı.

Adana'da ilginç olay! Polisten kaçan şüpheli...

Adana'da peşindeki polislerden kaçmaya çalışırken kamyonet ile duvar arasına sıkışan hırsızlık şüphelisi itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir kişinin el arabasıyla kömür çaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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