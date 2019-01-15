Adana'da peşindeki polislerden kaçmaya çalışırken kamyonet ile duvar arasına sıkışan hırsızlık şüphelisi itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir kişinin el arabasıyla kömür çaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.