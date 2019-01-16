Adana'da polisten kaçan şüpheli saklanmaya çalışırken duvarla kamyonet arasına sıkıştı 16 Ocak 2019, Çarşamba

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde kömür çaldığı iddiası ile polis tarafından kovalanan şüpheli, saklanmaya çalışırken park halindeki bir kamyonetle bahçe duvarı arasına sıkıştı. Hırsızlık şüphelisi, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarılmasının ardından gözaltına alındı.