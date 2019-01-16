KOÇ:

Güzel zamanları hatırlayabilir ve sevdikleriniz ile ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat. Bugün, çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri oldukça yüksek. Ay, para evinizi olumlu etkiliyor. Maddi konularda istediğiniz anlaşmaları yapmak için gerekli çabayı göstermelisiniz. Kalabalıklara öncülük edeceğin bir gün. Ama ben bugün insanlara direktiflerde bulunmanı ya da onları yönlendirmeni tavsiye etmem. Ay'ın konumu aldığın kararların geçici olabileceğini ve çok çabuk fikir değiştirebileceğini vurguluyor. Aman dikkat! Bugün gönlüne ne sığdırmak istiyorsan onu yapacaksın. İşlerine, gündelik hayatına ve ailene özel bir iltimas olacak.