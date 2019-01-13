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'Muz'luluk formülü!

Sarı rengi ile muz, aşkta mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor.

'Muz'luluk formülü!
Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. Kan akışını hızlandıran bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sperm sayısını da yükselten muz, kısırlık tedavisini destekliyor. Uzmanlar, mucize meyvenin sağlığa diğer faydalarını şöyle sıralıyor:

Kan basıncını dengeler.
Göz sağlığını korur.
Böbrek hastalıklarını önler.
Cinsel isteği arttırır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Ülsere iyi gelir.
Kanı temizler.
Cilt sağlığına iyi gelir.
riskini önler.
Kemikleri güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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