Baş ağrısı, günlük hayatta pek çok insanın yaşadığı rahatsızlıkların başında geliyor. Ancak buna mide bulantısı ve baş dönmesi de eklendiğinde, tablo migreni gösteriyor. Birçok insanın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu durum, neden olduğu ağrılar ile adeta kabusu yaşatıyor! Değişik tiplerde görülen migren, kronik bir hastalık olduğundan tedavisinin de mutlaka aksatılmadan uygulanması gerekiyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız migrenle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor...
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