ağrısı, günlük hayatta pek çok insanın yaşadığı rahatsızlıkların başında geliyor. Ancak buna mide bulantısı ve baş dönmesi de eklendiğinde, tablogösteriyor. Birçok insanın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu durum, neden olduğu ağrılar ile adeta kabusu yaşatıyor! Değişik tiplerde görülen migren,olduğundan tedavisinin de mutlaka aksatılmadan uygulanması gerekiyor.migrenle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor...