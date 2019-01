Her doğmamış bebek sterildir. İlk mikrobunu, doğum kanalından geçerken alır. Annesinin vajinasındaki sıvılar, bu nedenle çok önemlidir. Çünkü bir annenin bağırsağında ne varsa, vajinasında da o vardır. Araştırmalar, antibiyotik ve doğum kontrol hapı içen annelerin vajina florasında bozulma olduğunu gösterir. Bütün Bağırsak ve Psikoloji Sendromlu (GAPS) çocukların anneleri çocuk sahibi olmadan önce doğum kontrol hapı kullanmış ve antibiyotik tedavisi görmüştür. Çok sayıda anne ise bebeklerini emzirmemiştir.







ŞİFA ANNE SÜTÜNDE...

Bu durum bize hem ilaç tüketiminde dikkatli olmayı hem de bebeklerde anne sütünün hayati önemini gösterir. Çünkü anne sütü, bebeği mikroplardan korumada ve bağırsak florasını zenginleştirmede çok önemlidir. Annenin kanında dolaşan mikroorganizmalar, süt yoluyla çocuğuna geçmektedir. Yani bağırsak florası bozuk bir anne, sütüyle çocuğuna hem şifa hem hastalık veriyor olabilir. Ancak yine de sütte bulunan antikorlar, bebeğin bağırsaklarını korur ve hastalıkların ortaya çıkmasını engeller. Dr. Natasha Campbell- McBride, bugün bizlere anne sütünün bebek için önemini anlatıyor. Sağlıklı bir bağırsak florası ve dolayısıyla sağlıklı bir hayat için şu önerilerde bulunuyor...







NE YEMEMELİ?: YUDUM YUDUM TEHLİKE!

Reklamlarda 'sağlıklı atıştırmalık' diye pazarlanan ve çocukların aklını çelmeye çalışan kahvaltılık mısır gevrekleri tuz, şeker ve zararlı karbonhidratlar içerir. İşlenmiş karbonhidrat içerdiklerinden dolayı bağırsak florasını bozar. Yapılan bir araştırmaya göre gevreklerin paketlendiği karton kutuların besin değeri, gevreklerden daha yüksektir. Çocukların beslenmesinin temelini oluşturan krakerler, cipsler ve patlamış mısırlar da yalnızca otizme değil kalp hastalıklarından kansere ve pek çok nörolojik rahatsızlığa sebep olur. İsveç'te yapılan araştırma patates kızartmasının nörolojik hastalıklara neden olduğunu gösterdi. Bu listeye hazır kahveler de eklendi. Yani sohbetleri tatlandıran bu kahvelerin aslında göründüğü kadar masum değil! Bu besinleri hayatımızdan çıkartmalıyız...







NE YEMELİ?: CiPS DEĞiL PANCAR YESİN

Enginar, pancar, kuşkonmaz, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar havuç, kereviz, yeşil fasulye, sarımsak, soğan, marul, maydanoz, bezelye, biber, bal kabağı, ıspanak, domates, turp, şalgam ve tere gibi nişastasız sebzeler bağırsak florasını zenginleştirir. Bunların dışında her meyve, bağırsakları besler. Limon, taze limon suyu, avokado ve ekşi elma etlerle harika bir uyum sağlar. Avokado çok besleyici bir meyvedir. Sindirimi kolaydır ve sağlıklı yağlar içeriri. Etlerle ve balıklarla birlikte kullanılır. Avokado ile çocuklara için harika yoğurtlu içecekler hazırlanabilir. Çilek, yaban mersini, ahududu, frenk üzümü ve böğürtlen de besin deposudur. Detoks etkisi gösterir.







AĞRI KESİCİLER DE ZARARLI

Şu durumlar, bağışıklık sistemine zarar verir:

Şeker ve şeker içeren tatlılar, gazlı içecekler.

Kek, bisküvi, cips, kahvaltılık gevrek, beyaz ekmek, makarna...

Et, balık, yumurta kabuklu yemiş ve çekirdeklerin tüketilmemesi.

Yiyeceklere ektlenen boyalar, kimyasallar.

Cep telefonları, televizyon ve elektronik eşyalar.

Antibiyotikler, antidepresanlar, ağrı kesiciler, kanser ilaçları...

Yeterince temiz hava almamak.

Güneş ışığı eksikliği.

Çevredeki mikroplara fazla maruz kalmak...



TARiF ELMALI TART

Malzemeler:

4 adet pişirilmiş elma

2 yumurta

Yarım kilo çok ince doğranmış havuç

10 adet kuru kayısı

Yarım fincan bal, yarım fincan tuzsuz tereyağı...



Hazırlanışı: Elmaları dilimleyip pişirme kabınızın tabanına yerleştirin. Kuru kayısıları küçük küçük doğrayın. Yumurta, tereyağı, havuç, doğranmış kuru kayısı ve balı karıştırın. Elmaların üzerine döküp hafifçe karıştırın. 160 derecelik fırında ortalama 40 dakika pişirin.

VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 3 / DR. NATASHA CAMPBELL MCBRİDE​

