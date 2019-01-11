Tüm çocuklarda bağırsak şikayetleri, anne sütünden ayrılıp mama ve diğer besinlere geçtiği dönemde görülmeye başlar. Yapılan araştırmalar, çocukların kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı olduktan sonra otizm belirtileri gösterir. Hatta bu çocukların bağırsak duvarında ve omurilik sıvılarında da kızamık virüsü bulunur. Şimdiye kadar sindirim sıkıntısı yaşamamış bir otizmli çocuk görülmemiştir. Şizofreni, depresyon, disleksi hastalarında da görülen bu şikayatler bize beyin bağırsak bağlantısını gösterir. GAPS'lı hastaların sindirim sistemleri zayıftır. Bu hastalıklar dışında astım, egzama, alerji rahatsızlıkları da bağırsak şikayetlerine neden olur. Sağlıklı bakteriler olarak adlandırılan bağırsak florası, sindirim sisteminin bakıcısıdır. Bu hastalarda flora büyük zarar görmüştür. Flora zarar görmüşse dünyanın en iyi besinleri bile sindirilemez. Bağırsak ve psikoloji Sendromu (GAPS) hastalar, sütü sindiremezler. Laktozun sindirilmesi, bağırsağın sağlıklı olduğunu gösterir. Vücudun her organı, diğerleriyle birlikte bir uyum içerisinde çalışır. Bağırsaklarda meydana gelen hasar, tüm organları en çok da beyni etkiler. Dr. Natasha Campbell-McBride, yazı dizimizin ikinci gününde GAPS'lı hastaların sağlıklı bir bağırsak sistemine sahip olması için neler yapması ve neler yapmaması gerektiğini anlatıyor...
ÇİKOLATA YASAK
Çağımız kolay yemek çağı... Yiyeceğe eklenen her kimyasal, besin değerini düşürür. Besine kaybettiği tat ve kokuyu geri kazandırmak için de tatlandırıcılar, boyalar ve koruyucular eklenir. Bu kimyasallar da hiperaktivite, öğrenme bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar ve diğer sağlık problemlerine neden olur. Market raflarındaki gevrekler, cipsler, bisküviler, krakerler, ekmekler, kekler, makarnalar, çikolatalar, tatlılar, reçeller ve soslar işlenmiş karbonhidratlardır. Doğal karbonhidratlar ise vücudumuz için faydalıdır ve yavaşça emilir. İşlenmiş karbonhidratlarda ise çok çabuk emilir ve kan şekeri hızla yükselir.
SARI MUCİZE!
Yumurta, en kolay sindirilen ve en besleyici gıdalardan biridir. Hatta çiğ yumurta sarısı besin değeri olarak anne sütüne benzetilir. Bağırsaklar, yumurtayı sütten daha kolay sindirir. Bağışıklığın gelişimi için hayati önem taşıyan B12 vitamini yönünden zengindir. GAPS hastalarının büyük çoğunluğunda kansızlık ve demir eksikliği vardır ve yumurta bu hastalığına iyi gelir. Ayrıca karaciğer için de faydalıdır. Kolesterolü yumurta değil, işlenmiş paketli karbonhidratlar yükseltir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN 10 YOLU
Taze hayvansal yağlar (et ve süt ürünlerinden) ve kolesterolü yüksek gıdalar (özellikle çiğ yumurta sarısı)
Soğuk pres yağlar: Zeytinyağı, balık yağlar, kabuklu yemiş ve tohum yağları.
Soğan ve sarımsak.
Taze sıkılmış sebze ve meyve suları.
Düzenli yeşillik tüketmek: Maydanoz, dereotu, kişniş, yeşil soğan ve sarımsak.
Probiyotik besin destekleri ve fermente gıdalar.
Hayvanlarla iletişim: Ailede hayvanın da olması çocuğun bağışıklık sistemini kayda değer biçimde güçlendirir.
Kirlenmemiş doğal sularda yüzmek: Göl, nehir, deniz.
Temiz havada fiziksel aktivite.
Gün ışığı ve makul şekilde güneşlenmek.
BİR TARİF: HAVUÇ SALATASI
MALZEMELER:
1 büyük havuç
1 yemek kaşığı kuru üzüm
Biraz ceviz parçaları
Yoğurt
YAPILIŞI: Kuru üzümleri yumuşatmak için tereyağında çevirin. Havucu ince ince rendeleyin. Havuç, kuru üzümler, ceviz ve yoğurdu karıştırın. Servis edin.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 2 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: OTiZM ANNEDEN ÇOCUĞA GEÇER
ÇİKOLATA YASAK
Çağımız kolay yemek çağı... Yiyeceğe eklenen her kimyasal, besin değerini düşürür. Besine kaybettiği tat ve kokuyu geri kazandırmak için de tatlandırıcılar, boyalar ve koruyucular eklenir. Bu kimyasallar da hiperaktivite, öğrenme bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar ve diğer sağlık problemlerine neden olur. Market raflarındaki gevrekler, cipsler, bisküviler, krakerler, ekmekler, kekler, makarnalar, çikolatalar, tatlılar, reçeller ve soslar işlenmiş karbonhidratlardır. Doğal karbonhidratlar ise vücudumuz için faydalıdır ve yavaşça emilir. İşlenmiş karbonhidratlarda ise çok çabuk emilir ve kan şekeri hızla yükselir.
SARI MUCİZE!
Yumurta, en kolay sindirilen ve en besleyici gıdalardan biridir. Hatta çiğ yumurta sarısı besin değeri olarak anne sütüne benzetilir. Bağırsaklar, yumurtayı sütten daha kolay sindirir. Bağışıklığın gelişimi için hayati önem taşıyan B12 vitamini yönünden zengindir. GAPS hastalarının büyük çoğunluğunda kansızlık ve demir eksikliği vardır ve yumurta bu hastalığına iyi gelir. Ayrıca karaciğer için de faydalıdır. Kolesterolü yumurta değil, işlenmiş paketli karbonhidratlar yükseltir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN 10 YOLU
Taze hayvansal yağlar (et ve süt ürünlerinden) ve kolesterolü yüksek gıdalar (özellikle çiğ yumurta sarısı)
Soğuk pres yağlar: Zeytinyağı, balık yağlar, kabuklu yemiş ve tohum yağları.
Soğan ve sarımsak.
Taze sıkılmış sebze ve meyve suları.
Düzenli yeşillik tüketmek: Maydanoz, dereotu, kişniş, yeşil soğan ve sarımsak.
Probiyotik besin destekleri ve fermente gıdalar.
Hayvanlarla iletişim: Ailede hayvanın da olması çocuğun bağışıklık sistemini kayda değer biçimde güçlendirir.
Kirlenmemiş doğal sularda yüzmek: Göl, nehir, deniz.
Temiz havada fiziksel aktivite.
Gün ışığı ve makul şekilde güneşlenmek.
BİR TARİF: HAVUÇ SALATASI
MALZEMELER:
1 büyük havuç
1 yemek kaşığı kuru üzüm
Biraz ceviz parçaları
Yoğurt
YAPILIŞI: Kuru üzümleri yumuşatmak için tereyağında çevirin. Havucu ince ince rendeleyin. Havuç, kuru üzümler, ceviz ve yoğurdu karıştırın. Servis edin.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 2 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: OTiZM ANNEDEN ÇOCUĞA GEÇER
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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