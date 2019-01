çocuklarda bağırsak şikayetleri, anne sütünden ayrılıp mama ve diğer besinlere geçtiği dönemde görülmeye başlar. Yapılan araştırmalar, çocukların kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı olduktan sonra otizm belirtileri gösterir. Hatta bu çocukların bağırsak duvarında ve omurilik sıvılarında da kızamık virüsü bulunur.Şizofreni, depresyon, disleksi hastalarında da görülen bu şikayatler bize beyin bağırsak bağlantısını gösterir. GAPS 'lı hastaların sindirim sistemleri zayıftır. Bu hastalıklar dışında astım, egzama, alerji rahatsızlıkları da bağırsak şikayetlerine neden olur. Sağlıklı bakteriler olarak adlandırılan bağırsak florası, sindirim sisteminin bakıcısıdır. Bu hastalarda flora büyük zarar görmüştür. Flora zarar görmüşse dünyanın en iyi besinleri bile sindirilemez. Bağırsak ve psikoloji Sendromu (GAPS) hastalar, sütü sindiremezler. Laktozun sindirilmesi, bağırsağın sağlıklı olduğunu gösterir. Vücudun her organı, diğerleriyle birlikte bir uyum içerisinde çalışır.Dr. Natasha Campbell-McBride, yazı dizimizin ikinci gününde GAPS'lı hastaların sağlıklı bir bağırsak sistemine sahip olması için neler yapması ve neler yapmaması gerektiğini anlatıyor...kolay yemek çağı... Yiyeceğe eklenen her kimyasal, besin değerini düşürür. Besine kaybettiği tat ve kokuyu geri kazandırmak için de tatlandırıcılar, boyalar ve koruyucular eklenir. Bu kimyasallar da hiperaktivite, öğrenme bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar ve diğer sağlık problemlerine neden olur.Doğal karbonhidratlar ise vücudumuz için faydalıdır ve yavaşça emilir.Bağırsaklar, yumurtayı sütten dahakolay sindirir. Bağışıklığın gelişimiiçin hayati önem taşıyanGAPS hastalarının büyükçoğunluğunda. Ayrıcakaraciğer için de faydalıdır. Taze hayvansal yağlar (et ve süt ürünlerinden) ve kolesterolü yüksek gıdalar (özellikle çiğ yumurta sarısı)Soğuk pres yağlar: Zeytinyağı, balık yağlar, kabuklu yemiş ve tohum yağları.Soğan ve sarımsak.Taze sıkılmış sebze ve meyve suları.Düzenli yeşillik tüketmek: Maydanoz, dereotu, kişniş, yeşil soğan ve sarımsak.Probiyotik besin destekleri ve fermente gıdalar.Hayvanlarla iletişim: Ailede hayvanın da olması çocuğun bağışıklık sistemini kayda değer biçimde güçlendirir.Kirlenmemiş doğal sularda yüzmek: Göl, nehir, deniz.Temiz havada fiziksel aktivite.Gün ışığı ve makul şekilde güneşlenmek.MALZEMELER:1 büyük havuç 1 yemek kaşığı kuru üzümBiraz ceviz parçalarıYoğurtKuru üzümleri yumuşatmak için tereyağında çevirin. Havucu ince ince rendeleyin. Havuç, kuru üzümler, ceviz ve yoğurdu karıştırın. Servis edin.VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 2 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSALYARIN: OTiZM ANNEDEN ÇOCUĞA GEÇER