Saç dökülmesı tümör işareti

Saç dökülmesi, toplumun büyük kesimini ilgilendiriyor. Her 3 kişiden biri saç dökülmesi sorunuyla mücadele ediyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, saç dökülmesinin ciddi bir hastalığın habercisi olabildiğini söylüyor ve uyarıyor: Saç dökülmesinin sayısız nedeni olabiliyor. Erkeklerde genetik, kadınlarda ise hormonal değişiklikler saç dökülmesine yol açabiliyor.Kişide birden başlayan ve kafanın en görünür yerinde başlayan dökülmelerin ciddiye alınması gerekiyor. Özellikle yumurtalık veya böbrek üstü tümörlerinin ilk belirtisi, saç dökülmesi olarak karşımıza çıkıyor. Zehirli guatr veya tiroit bezinin yetersiz çalışması, karaciğer ya da böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları da saç dökülmesiyle geliyor. Bu nedenle dökülmenin altında yatan nedenin tespiti için mutlaka sağlık kontrolünden geçilmesi gerekiyor.