Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun bbu haftaki çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçlarını merak ediyor. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto'nun 586. hafta çekiliş sonuçlarına göre, şanslı numaralar neler? Yapılan açıklamaya göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 10 Ocak Süper Loto sonuçları...



SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 OCAK 2019)

10 Ocak Süper Loto sonucu: 3 - 10 - 39 - 44 - 46 - 49



