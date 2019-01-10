FSM'de dehşet anları kamerada: Takla atan otomobilden sağ kurtuldu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.