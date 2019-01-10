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  • 11.01.2019 02:22

FSM'de dehşet anları kamerada: Takla atan otomobilden sağ kurtuldu

üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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