Kayseri'deki özel bir hastaneye mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık şikayetiyle giden 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. 45 dakikalık ameliyatla temizlenen mideden çıkanlar genç kızın ailesini şaşkına çevirdi. Ameliyattan sonra 3 gün hastanede kontrol altında tutulan genç kız kontrolleri tamamlanınca taburcu edildi.

Kayseri'deki özel bir hastaneye başvuran 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Hasta 45 dakikalık bir ameliyat sonucunda midesindeki kıl kütlesinden kurtuldu. 17 yaşındaki D.K., Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Dicle'ye mide bulantısı, kusma ve yemek yiyememe şikayetleriyle başvurdu.