Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.01.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 11:11

'de bir hastanın midesinden tam 700 gram kıl çıktı!

'deki özel bir hastaneye mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık şikayetiyle giden 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Genç kızın şikayetleri üzerine endoskopi ile mideye bakıldı. Karşılaşılan görüntü üzerine genç kız hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası doktorlar bile şoke oldu

Kayseri'deki özel bir hastaneye mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık şikayetiyle giden 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. 45 dakikalık ameliyatla temizlenen mideden çıkanlar genç kızın ailesini şaşkına çevirdi. Ameliyattan sonra 3 gün hastanede kontrol altında tutulan genç kız kontrolleri tamamlanınca taburcu edildi.

Kayseri'deki özel bir hastaneye başvuran 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Hasta 45 dakikalık bir ameliyat sonucunda midesindeki kıl kütlesinden kurtuldu. 17 yaşındaki D.K., Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Dicle'ye mide bulantısı, kusma ve yemek yiyememe şikayetleriyle başvurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKayseri'de bir hastanın midesinden tam 700 gram kıl çıktı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar