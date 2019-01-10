A101 10 Ocak aktüel kataloğu ile müşterilerinin karşısında. Türkiye genelinde 8 bin marketi olan A101 hafta yeni ürünlerle müşterilerine kampanyalı fırsatlar sunuyor. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilerinden katalogda züccaciye ürünleri yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte A101 10 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu...

Vestel servis güvencesi ile satışa sunulan ücretsiz montaj imkanına sahip 3 yıl garantili Toshiba 43L2863DAT Smart Led TV 2099 TL. Elton 49″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV 1699 TL. Yazdırma, tarama ve kopyalama fonksiyonlarının tamamını bünyesinde barındıran Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL. Piranha Mikrofonlu Stereo Kulaklık 22,95 TL. Piranha Stereo Hoparlör 17,95 TL.

A101 10 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN